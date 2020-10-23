Edward Snowden: Rusya, ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran eski casusa sürekli oturum izni verdi

Rusya, ABD'nin ülke dışındaki gizli dinleme ve izleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntıları kamuoyuna sızdıraran eski güvenlik uzmanı Edward Snowden'a sürekli oturum izni verdi. 2013 yılından bu yana Rusya'da yaşayan Edward Snowden ile ilgili gelişmeyi avukatı açıkladı.

Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) için de çalışan Snowden, 2013 yılında, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) bağlı olarak çalışırken, Amerikan istihbaratının telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği ve Avrupa hükümetlerine yönelik dinleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntılı gizli belgeleri kopyalayıp sızdırmış, yargılanacağı endişesiyle kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.

Snowden etik kaygılaın kendisini bunu yapmaya zorladığını söylemiş ve İngiliz Guardian gazetesine verdiği bir mülakatta "Böyle şeyler yapan bir toplumda yaşamak istemiyorum" diye konuşmuştu.

Snowden'ın Rusya'daki avukatı Anatoli Kuçerena Rus TASS ajansına yaptığı dün yaptığı açıklamada "Snowden'a süresiz oturum izni bugün itibariyle verildi" dedi.

Avukat Kuçerena Interfax ajansına, oturum izni başvurusunu Nisan ayında yaptıklarını ama koronavirüs salgını ve sokağa çıkma önlemleri nedeniyle göçmen dairesi yetkililerinin kararının geciktiğini söyledi.

Avukatı Snowden'ın bu başvuruyu Rusya'nın göçmen yasalarını 2019 yılında değiştirmesi sayesinde yapabildiğini de ekledi.

Kuçerena, eski Amerikalı istihbaratçının Rusya vatandaşlığına başvurmayı şimdilik düşünmediğini de söyledi.

7 yıldır yaşadığı Rusya'da çok öne çıkmayan Snowden zaman zaman Rusya hükümetini de sosyal medya hesabı üzerinden eleştirmiş, geçen yıl ise, adil yargılama garantisi verilirse ABD'ye geri dönmeyi istediğini açıklamıştı.

Edward Snowden kimdir?

Daha önce CIA ve Dell şirketleri için çalışan 1983 doğumlu güvenlik uzmanı Edward Snowden, NSA'ye bağlı bir taşeron şirket olan Booz Allen Hamilton tarafından işe alındı.

Snowden bir süre sonra kendisinin de katıldığı dinleme ve izleme programlarının etik olarak kabul edilemez olduğunu düşündüğünü ve bunu iç kanallardan tartışmaya çalıştığını ancak itirazlarının dikkate alınmadığını anlatmıştı.

Sonunda 2013 yılının Mayıs ayında Snowden Hawaii'de, çalışmakta olduğu NSA işini bıraktı ve Hong Kong'a geçti.

Haziran ayında ise kopyalamış olduğu binlerce gizli NSA belgesini Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleriyle paylaştı.

Bu istihbarat belgelerinin haberleştirilmesiyle dünyanın gündemine oturan Snowden'ın sızdırdığı bir kısım belge de daha sonra Alman Der Spiegel dergisi ve Amrikan New York Times gazeteleri de dahil başka medyalarda haber oldu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın derhal Haziran ayında hükümete ait belgeleri çalmak ve casusluk suçlamalarıyla dava açtığı Snowden'ın pasaportu da iptal edildi. Eski istihbaratçı iki gün sonra Hong Kong'dan Moskova'ya geçti ve o tarihten bu yana kendisine sığınma hakkı veren Rusya'da yaşıyor.

Snowden, 2019 yılında otobiyografisi Permanent Record'u (Kalıcı Belge) yayınladı.

Amerikan Adalet Bakanlığı yayınlandığı gün Snowden aleyhine kitapla ilgili iki suçlamayla daha dava açtı.