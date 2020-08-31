Edis ve Gülşen Nirvana şarkısı sözleri! Nirvana sözleri tam metni

Nirvana şarkısı müzikseverlerin bğenesini toplarken Edis ve Gülşen "Nirvana" şarkısı sözleri merak edildi. İşte, Nirvana sözleri tam metni

EDİS VE GÜLŞEN "NİRVANA" SÖZLERİ

Söz - Müzik: Gülşen & Edis & Emrah Karakuyu

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

Mix - Mastering: Emre Kıral

"Nirvana" Şarkı sözleri ile;

Bırakamıyorum oluruna

Seni düşünüyorum boyuna

Sen bana vücudun vücuduma

Yaklaşıyor yine sonu Nirvana

Başka biri varsa onu iptal et

Niye utanayım apaçık gayet

Nasıl bir yakışmak bu mübarek?

Taş mısın tüfek misin başıma?

Sahibine gel güzelim

Belalım, ilahım, afetim

Ne var ne yok meziyetim

Gel göstereyim

Yarınlar yokmuş gibi yapalım çat hemen olsun olacaklar

Zaten benden sonrası tufan kime olacaksın cüretkar?

Dilime dudağıma karış affetme yürü sarışın bomba

Düşüyorum her haline kaldırma sakın tıkırında pozisyonlar

Yine yükseliyor tansiyon- ve ben

Hissediyorum yanında şampiyon- gibi

Buluruz yolunu aksi zor- ha?

Duygularım dolar gibi artıyor

Yapma, bakışların çağırıyor deli gibi aşka

Uzanıp yanı başımda başlasan raksa

Çıkıp duruyor ateşim bir el atsan, eriyip kalsak

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