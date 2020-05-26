Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı

Edirne'de 16.30 sıralarında dolu ile başlayan sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede göle dönen caddelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Altyapı çalışmaların sürdüğü cadde ve sokaklar göle dönerken, polis ekipleri Dilaverbey Mahallesi'nde su dolu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı.

ARAÇLAR MAHUR KALDI

Talatpaşa Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Eşref Ceylan, mahsur kaldı. Suya giren aracının arıza yaptığını söyleyen Ceylan'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ceylan'ı kurtardı. Ceylan, "Aniden yolu su bastı ve bu sırada aracım arıza yaptı. Suyun ortasında kalınca korktum ve hemen itfaiye ekiplerini aradım. Ekipler kısa sürede gelerek beni kurtardı" dedi.

BALKONDAN SU DOLU CADDEYE OLTA ATTI

Yağmurun etkili olduğu Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Mesut Akgün, oturduğu apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan su dolu caddeye olta attı. Olta atma anını cep telefonu kamerasıyla çeken Akgün, sosyal medya hesabından paylaştı. Meteoroloji yetkilileri yağışların yarın da etkili olacağını söyledi.