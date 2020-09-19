Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kente su sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki bakım ve onarım çalışması sebebiyle 2 günlük kesinti yaşanacağı belirtildi.

Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirilen açıklamada, "Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı'nın dubalı su alma yapısında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karaağaç Mahallesi dışındaki tüm mahallelere 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'dan itibaren 48 saat süreyle su verilemeyecektir. Halkımızın tedbirli olması rica olunur." ifadeleri kullanıldı.