Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak
Edirne'nin tamamına yakınında Kayalıköy Barajı'ndaki yapılan çalışma dolayısıyla 2 gün süreyle su kesintisi yaşanacak.
19.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:17
Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kente su sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki bakım ve onarım çalışması sebebiyle 2 günlük kesinti yaşanacağı belirtildi.
Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirilen açıklamada, "Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı'nın dubalı su alma yapısında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karaağaç Mahallesi dışındaki tüm mahallelere 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'dan itibaren 48 saat süreyle su verilemeyecektir. Halkımızın tedbirli olması rica olunur." ifadeleri kullanıldı.