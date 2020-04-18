Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor

Koronavirüs salgınını önlemek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu Cumartesi-Pazar günleri de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, fırın ve eczaneler kısıtlamaya dahil değil. Eczaneler ilaç teminine, fırıncılar da ekmek üretimine durmaksızın devam ediyor.

NÖBETÇİ ECZANE SAYISI 3 KAT ARTIRILDI

Sokağa çıkma kısıtlamasında kapsam dışında olan eczacılar bugün ve yarın görevlerine devam edecekler. İki gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında bugün ve yarın sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor olacak. Vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının daha kolay giderilebilmesi için ise İstanbul'da nöbetçi eczane sayısı normal döneme göre 3 kat artırıldı.

Eczacı Nevzat Nuhpaşa, "Geçen hafta bütün eczaneler açıktı. Bu hafta sadece nöbetçi eczaneler açık. Geçen hafta yoğun değildik. Vatandaşlar genelde maske için geliyorlar. Vatandaşları içeriye tek tek alıyoruz" dedi.

FIRINCILAR EVLERE EKMEK SERVİSİ YAPIYOR

Fırıncılar ise görevlerinin başında ekmek üretimine devam ederken vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını gidermek için evlere kadar ekmek servisi yapılıyor.

Fırıncı Mehmet Beşir Öztürkcan, vatandaşlara kapıya kadar ekmek ulaştırdıklarını dile getirerek, "Her zaman görevimizin başındayız. Vatandaş için elimizden geleni yapıyoruz. Fırına gelemeyen vatandaşlar için hizmete devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Fırıncı Fatih Akyazı da, "Geçen haftaya göre daha az yoğunlukla karşılaştık. Ekmek almaya gelen vatandaşlar sosyal mesafelerini koruyor. Biz fırıncılar olarak her zaman işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.