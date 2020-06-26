Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebeğin katili kim? Ecrin bebeğin katili bulundu mu?

Ecrin bebeğin ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Müge Anlı'ya çıkan aile, evin önünden kaybolan Ecrin'i arıyordu. Evin çevresi ve bölgedeki baraj gölü arandı ancak Ecrin'in bedeni Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan dere yatağının etrafında bulundu. Peki, Ecrin'in katili kim?

ECRİN BEBEĞE NE OLDU?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının küçük kıza ait olduğu kesinleşti. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs 2019'da evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı da su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı ve sonuç alınamadı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs 2019'da, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu eve 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı ve ayakkabının diğer tekine de ulaşıldı.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili titiz bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı, 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapılarak telefon kayıtları incelendi.Kafatası ve kemik parçaları, yapılan DNA incelemesi sonucunda Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tespit edildi.'6 GÖZALTI'Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında bugün kasten öldürme suçundan H.K ve Ö.K., fuhuşa teşvik suçundan H.S., H.Ö., M.Y., kasten öldürme ve fuhuşa teşvik suçlarından D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 6 şüpheli sorgulanmak üzere ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILMIŞTI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, '' Devam eden soruşturmada şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca fuhuşa teşvik suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca fuhuşa teşvik suçundan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle birlikte soruşturma işlemlerine devam edilmiştir. Soruşturma işlemleri sonucunda 2 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan, 3 şüpheli hakkında fuhuşa teşvik suçundan, 1 şüpheli hakkında ise kasten öldürme ve fuhuşa teşvik suçlarından gözaltı kararı verilmiştir.Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümü olayının aydınlatılması ve maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımzca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri ye aldı.

ECRİN BEBEĞİN KATİLİ KİM?

Evinin önünden bir anda kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında küçük kıza ait olduğu kesinleşen kemik parçalarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Üvey baba D.K. 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından ve üvey babaanne H.K. 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçlarından tutuklananlar arasında yer aldı. H.S. ve M.Y. fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Üvey amca Ö.K. ve H.Ö. ise savcıya verdikleri ifade sonrası serbest kaldı.