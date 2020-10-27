Ecmain kelimesi birçok anlamda kullanılabilir. Özellikle dini toplantılarda karşımıza çıkan bu kelime bu kelime zaman zaman merak edilir. Peki, bu kelime Ecmain ne anlama gelir Ecmain ne demek? Ecmain kime denir? Ecmain ne anlama gelir?

ECMAİN NE DEMEK?

"Yaşamın daha güzel olur inşallah, sıkıntılarından çabucak kurtulursun, Allah gönlündeki güzellikleri nasip etsin" diyen birisine ecmain sözcüğü ile cevap verilebilmektedir. "Amin ecmain" ya da "inşallah ecmain" demilerek cevap verilir. Burada güzel dilek ve duanın herkes için olması temennisi bulunmaktadır.

ECMAİN KÖKENİ NEDİR?

Ecmain dilimize arapçadan geçmiş geçmişi oldukça eskiye dayanan bu kelime sık sık kullanılabilir ve oldukça güzel ve hayırlı anlama gelir. İnsanlara Ecmain demeek oldukça hayırlı anlamlara gelir.Türkçede herkes, hepimiz anlamına gelmektedir.