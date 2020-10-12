Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri | Ece Mumay şarkıları, sözleri
Türk pop müziğinin genç seslerinden olan Ece Mumay yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri nelerdir? Ece Mumay şarkıları, sözleri hakkında merak edilenler haberimizde.
22 yaşındaki genç şarkıcı Ece Mumay, Senden Sonra, Galaksi gibi pek çok şarkısıyla trendlere girmeyi başarmıştı. Pop müziğinin genç seslerinden olan Ece Mumay, yeni şarkısı Sade Kahve'yi de piyasalara sürdü. Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri nelerdir? Ece Mumay şarkıları, sözleri hakkında merak edilenler...
ECE MUMAY SADE KAHVE ŞARKI SÖZLERİ
Işkatlefi dert barra hattaytu,
Letifteh derd delel boş bıtıltu,
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
***
Arama sorma hiç nefes tüketme
Bileme beni germe, hiç üstüme gelme
Bi kahve istedik elinden
Kızım şekersiz ya, bu nası sade?
***
Yemin olsun, sevemem dönemem geriye
Yerim dolsun, bi kere sormam, bakmam geriye
***
Tüm dertleri bi' kenara koydum,
Çok arama açamam yeterince yordun,
İççeğ lefi govende,
Keyfne bıttıl divene,
Aman bana değme,
Hiç buralara gelme.
ECE MUMAY ŞARKILARI
Galaksi
Ax Pişti Te Yar
Yanıma Yanıma
Vazgeç Gönül
Uçurtma
Senden Sonra
Bir Vedayla Bir Ömür
Vurulmuşam
Belki Bir Gün
Ansızın
Sen Diye Diye
Söyle
Eylül
Sen İstanbulsun
Hırka
Seni Görünce
Çok Geç
Rüzgar
Dark in the Night
Bu Nasıl Hikaye
Neden Diye
Aşk Dediğin
Kalbime Gömerim
Bulutlara Esir Olduk
Her Aşk Bir Gün Biter
Seni Görmeseydim