Doğum yapan Ebru Şancı, yanında uyuyan eşini ifşa etti: Sanki o doğurdu

Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, doğum sonrası eşini ifşa etmeyi ihmal etmedi.

DOĞUM GÜNÜNDE ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına almıştı. Eski manken Ebru Şancı üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı. 37 yaşına basan Ebru Şancı, doğum gününde bebeği Kürşad Fırat'ı dünyaya getirdi.

"SANIRSIN BU DOĞURMUŞ"

Doğum sonrası hastanede kalan Ebru Şancı, kendisine refakatçilik eden eşini ifşa etti. Sabaha karşı 5'e doğru kocasını uyurken paylaşan Şancı "Sanırsın bu doğurmuş; 11'den beri yatıyor. Yok aşkım sen yat dinlen yoruldun" diyerek eşiyle dalga geçti.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Öte yandan doğumdan sonra oğluyla olan ilk fotoğrafını paylaşan Şancı, "En güzel doğum günü hediyesi. Hoş geldin oğlum" dedi. İkiz kızları olan aile, doğumdan sonra ilk kez kardeşlerini gören kızlarının iç ısıtan anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.