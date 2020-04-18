Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı

Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Pars, dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı.

EBRU'YU BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze töreninde acıdan ayakta duramayan Ebru Şallı'yı eşi Uğur Akkuş ve eski eşi Harun Tan, bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oldu. Oğlunun mezarının başından ayrılmak istemeyen Şallı, eşinin yardımıyla aracına bindirildi.

"PONÇİK SEN BENİMLESİN"

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşındaki detay ise görenleri derinden sarstı. Şallı, oğlunun mezar taşına kalpler çizerken, "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

OĞLUNUN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

İki tane oğlu olan ünlü mankenin Haziran ayında bir televizyon programında oğlunun hastalığı için "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi" demişti.