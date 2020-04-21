Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun bir süredir lenfoma kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Cuma günü oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Şallı, dün oğlunun mezarını ziyaret etti.

BİLEKLİK VE ÇİÇEK BIRAKTI

Büyük acı yaşayan Ebru Şallı "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti. Şallı mezarın başından ayrılmadan önce de bir demet çiçek ve üzerinde 45 rakamı ile psikoloji sembolü bulunan bir bileklik bıraktı. Bilekliğin aile için ne anlama geldiği ise henüz bilinmiyor. Şallı, daha sonra zor da olsa mezarın başından ayrıldı.

CENAZE SONRASI İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

2 çocuğu olan Ebru Şallı, yaşadığı evlat acısıyla cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Şallı'yı eski eşi Harun Tan ile yeni eşi Uğur Akkuş sakinleştirdi. Ünlü manken oğlunun mezar taşına ise "Ponçik sen hep benimlesin" yazısını yazdırdı. Evladını elleriyle toprağa veren Şallı, önceki gün Instagram hesabından oğluyla olan anısını duygu dolu bir notla paylaştı. Ölen oğlunun kendisine seslendiği "Anniş" kelimesini bileklik yaptırıp koluna takan Şallı, "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu düştü.