Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören minik Pars, bugün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığında defnedildi.

"PONÇİK SEN BİZİMLESİN"

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşındaki detay ise görenleri duygulandırdı. Şallı, oğlunun mezar taşına kalpler çizerken, "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

OĞLUNUN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

İki tane oğlu olan ünlü manken, Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan oğlunun hastalığı için şunları söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."