Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!

Zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ve sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında olan şarkıcı Ebru Polat, yayınladığı video ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"DOST DEYİP KİMSEYİ EVİNİZE ALMAYIN"

Ebru Polat, sosyal medya hesabı Instagram'da yayımladığı bir videoda takipçilerine bazı uyarılarda bulundu. Polat, "Dost deyip, arkadaş deyio sakın evinize kimseyi almayın arkadaşlar. Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar. Bilginiz olsun. Yaşanmıyor mu böyle örnekler; yaşanıyor. Evinize alıp yedirip içridiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller. Yılanlar hep yakınlarınızda. Siz gerekirse duvarla konuşun ama sırrınızı kimseye açmayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah'a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" dedi.

PAYLAŞIMINDAKİ GÖNDERME MERAK KONUSU OLDU

Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımda, bu sözleriyle kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu. Polat'ın takipçileri ise bu videoyu yorum yağmuruna tuttu.