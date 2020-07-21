Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, diğer ünlü isimler gibi eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetine tepkisiz kalmadı.

"İDAM CEZASI İSTİYORUZ"

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyen Polat, "Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan sizin kadınlarımıza olan merhametinizi, vicdanınızı hepimiz biliyoruz, sizden başka şikayet edebilecek, sığınabilecek kimsemiz yok. Kadın şiddetini yapanlara idam cezası istiyoruz. Bir avukat olarak; idamın insan haklarına aykırı bir durum olduğunu biliyorum ama bunu yapanlar zaten insan değil o yüzden bunu istiyorum. Kadınlarımızı kurtarın LÜTFEN" ifadelerini kullandı.

İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı;

"CANIMIZDAN CAN GİTMEYE BAŞLADI, SESİMİZİ DUYUN"

Açıklamasının devamında "Biz artık bu şiddetten çok yorulduk" diyen Polat, şöyle devam etti: "Her şiddet gören hemcinsimde canımdan can gitmeye başladı.... Sesimizi duyun.... Şu anda kim bilir kaç işkence gören kadın var... Onların adına sesimizi duyun."