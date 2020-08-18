Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı

Kendi kozmetik markasını çıkaran Ebru Polat, işleri iyiye gidince kendisini ödüllendirmek için 500 bin TL değerinde tektaş yüzük aldı. Polat, yeni yüzüğüyle poz vererek "Kendime hediyem, hak ettim" dedi.

18.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:52

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, konserlerin yanı sıra kendi kozmetik markasını çıkararak ürün satışına başladı. Satışları iyiye giden ünlü isim, kendisini ödüllendirmek için kesenin ağzını açtı.

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YENİ YÜZÜĞÜYLE POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ebru Polat göz kamaştıran büyüklükte olan tektaşıyla poz vererek "Yüzüğü göstermek için böyle mi poz veriyorduk? Kendime hediyem, hak ettim. Kendime teşekkür ederim" dedi.

"GÜÇLÜ BİR KADIN OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Şarkıcı "Tektaşını kendin aldın" diyen takipçisine "Aynen öyle. Sürekli çalışıyorum. Hayatımın anlamı iş oldu, uyumuyorum hep çalışıyorum. Güçlü bir kadın olmak için sürekli çalışmamız gerek kimseye inanmayın minnet etmeyin ne istiyorsanız kendiniz alın. Tek değerli sizsiniz yanınızdakiler geçici" cevabını verdi.

Ebru Polat'ın yüzüğünün 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.