Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) yetkililerinin 1 Ağustos 2018'de resmen ilan ettiği Ebola salgını 2014-2017'de Batı Afrika ülkeleri Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 11 bin 600 kişinin hayatını yitirmesine neden olan Ebola salgınından sonra "dünyadaki en büyük ikinci salgın" olduğu belirtiliyor. Peki, Ebola virüsü nedir? Ebola virüsü nasıl bulaşır? Ebola belirtileri ve ebola tedavi yöntemleri nelerdir? İşte ebola hakkında merak edilen konular ve detayları.

EBOLA VİRÜSÜ İLK DEFA NEREDE GÖRÜLDÜ?

Dünyada ilk defa 1976'da KDC'nin Yambuku bölgesinde ortaya çıkan ve adını Ebola Nehri'nden alan salgın, ülkede kamu sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Geçen yıl Temmuz sonlarında ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde ortaya çıkan ardından komşu eyalet İturi'ye yayılan salgın, yol açtığı ölümler bakımından KDC'de şimdiye kadar görülen en ağır salgın oldu.

"Ebola kanamalı ateşi" olarak da bilinen hastalığın ilk salgınları, Orta Afrika'daki ücra tropikal yağmur ormanları köylerinde ortaya çıktı.

EBOLA ADI NEREDEN GELİYOR?

Ebola virüsü adını Ebola Nehri'nden alıyor.

Ebola virüsü

EBOLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Sahraaltı Afrika'nın virüsün doğal evi olduğu, meyve yarasalarının Ebola virüsünün doğal taşıyıcıları olduğu, virüsün insanlara şempanze, goril, meyve yarasası, maymun, orman antilobu ve kirpi gibi hayvanların kan, salya ve diğer vücut sıvılarına veya organlarına temas yoluyla geçtiği düşünülüyor.

Ebola, insandan insana kan, salya ve diğer vücut sıvılarına veya organlara bu sıvıların bulaştığı yüzey ve materyallere doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Erkeklerin hastalıktan kurtulduktan sonra 12 aya kadar hastalığı cinsel ilişki yoluyla bulaştırabileceği belirtiliyor.

EBOLA VİRÜSÜ KULUÇKA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Hasta insanla doğrudan ve yakın temasta bulunmuş herkesin durumunun üç hafta boyunca izlenmesi gerektiğine işaret eden uzmanlara göre, hastalığın kuluçka dönemi 2-21 gün olarak değişiyor.

EBOLA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI NEDİR?

Diğer yandan uzmanlar her Ebola hastasının ortalama bir ya da iki kişiye hastalığı bulaştırdığını, yani hastalığın yüksek oranda bulaşıcı olmamasına rağmen yüzde 50 ölüm oranıyla topluluklar için ciddi risk oluşturduğunu bildiriyor.

EBOLA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ani yüksek ateş, halsizlik, kas, baş ve boğaz ağrıları hastalığın ilk belirtileri olarak ortaya çıkıyor. Bunları, kusma, ishal, kurdeşen, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma, bazı vakalarda iç ve dış kanamalar, diş etinde kanamalar ve kanamalı ishal takip ediyor.

Diğer yandan akyuvar ve trombosit seviyesinde düşüş ve karaciğer enzimlerinin yükselmesi de hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.

Ebola salgınını sıtma, tifo ve menenjit gibi diğer salgın ateşli hastalıklardan ayırt etmek güç olabiliyor. Hastaların, Ebola virüsü taşıyıp taşımadığı birçok tıbbi testle anlaşılıyor. Öte yandan laboratuvarda incelenen örnekler, biyolojik tehlike anlamına da geliyor. Bu nedenle örnekler üzerinde gerçekleştirilen testlerin koruma altında yapılması gerekiyor.

EBOLA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VE AŞISI NEDİR?

Destekleyici ve su kaybını gidermek için ağız yoluyla veya serumla yapılan tedavi, hastalıktan kurtulma şansını artırıyor. Kan ürünleri, bağışıklık artırıcı ürünler ve ilaç tedavisi gibi bir dizi potansiyel tedavi yöntemi değerlendiriliyor.

DSÖ, Gine Sağlık Bakanlığı, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü ortaklığında 2016'da Ebola'ya karşı geliştirilen aşının Gine'deki denemelerinde başarılı sonuç alınmıştı. KDC'de bu yıl görülen salgınlarda söz konusu aşılara başvuruldu.

Kuzey Kivu'daki 8 Ağustos'ta başlayan çalışmalarda 171 bin 52 kişi aşılandı.