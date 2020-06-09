EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 8 Haziran haftalık ders programı!

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV ilkokul haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA İLKOKUL HAFTALIK PROGRAM 8 HAZİRAN HAFTASI

EBA İLKOKUL HAFTALIK PROGRAM 8 HAZİRAN HAFTASI

ADIM ADIM EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

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