E-imza nedir? E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E-imza nereden alınır?

Üçüncü kişiler tarafından yapılan yolsuzlukları engellemek için yazılı belgelerde kullanılan ıslak imza kadar güvenli E-imza nasıl kullanılır? E-imza ne işe yarar? E-imza nereden alınır?

E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. E-imza olarak da bilinir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir. Özellikle e-ticaretin hızlı yükselişi nedeniyle daha fazla önem kazanmştır. Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığı ve güvenilirliği kontrol edilmiş olur. Elektronik imza; iletilen bilginin bütünlüğünün bozulmadığını, bilginin tarafların kimlikleri doğrulanmak suretiyle iletildiğini garanti eder.

E-İMZA NASIL KULLANILIR?

Elektronik imzayı çalıştırabilmeniz için uygulamanın kullanılacağı bilgisayarda satın aldığınız yazılımı kurmanız gerekir. Bu yazılımı, size e-imza ile birlikte gönderilen CD ya da diğer medya araçlarında bulabilirsiniz. Kurduğunuz program ile sertifikanıza giriş yapabilirsiniz. Böylece imzanız artık kullanılabilirdir.

E-İMZA NE İŞE YARAR?

ÖSS,KPSS,LES, pasaport vb. Gibi her türlü başvurularda,

Kurumlar arası iletişimlerde,

Sosyal güvenlik uygulamalarında,

Sağlık uygulamalarında,

Vergi ödemelerinde,

Elektronik oy verme işlemlerinde,

İnternet bankacılığında,

Sigortacılık işlemlerinde,

Kağıtsız ofislerde

E-sözleşmelerde

E-sipariş.