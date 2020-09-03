Dwayne Johnson kimdir? Dwayne Johnson nereli, kaç yaşında? Dwayne Johnson filmleri
The Rock olarak bilienen aksiyon filmlerinin aranan ismi Dwayne Johnson, güreşçi Rocky Johnson'ın oğludur. Aynı zamanda dedesi de profesyonel güreşçidir. Kariyerine futbol ile adım attı. 2019 yılında da Lauren Hashian ile evlendi. Dwayne Johnson hayatı, biyografisi...
Dwayne Douglas Johnson tam adına sahip oyuncu, Amerika'da doğdu ve profesyonel güreşçidir. 2007 yılında ilk evliliğini gerçekleştirdiği Dany Garcia'dan boşandı. Bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi. Hızlı ve Öfkeli film serisiyle anılan Dwayne Johnson kaç yaşında?
DWAYNE JOHNSON KİMDİR?
Johnson, 2 Mayıs 1972 tarihinde Hayward'da dünyaya geldi. 1996 yılında güreşe başladı. Mayıs 1997 yılında Dany Garcia ile evlendi. 1999 yılında oyunculuğa başladı. 14 Ağustos 2001 yılında "Simone Alexandra" adında bir kızı dünyaya geldi.
Başarılı oyuncu, 2004 yılında güreşi bıraktı ve oyunculuğa ağırlık verdi. 2007 yılında ilk eşi Dany Garcia'dan boşandı. 2009 yılında babası aracılığıyla Kanada vatandaşlığı aldı. 14 Şubat 2011 tarihli Raw şovunda The Rock'ın (Dwayne Johnson) WrestleMania 27'de konuk olarak ortaya çıkacağı açıklandı. The Rock tam 7 yıl aradan sonra güreşe geri döndü. Ayrıca bu etkinlikte yer almadan önce son olarak da Survivor Series 2011 etkinliğinde John Cena'nın isteği üzerine takım olup The Miz ve R-Truth'a karşı galibiyet sağlamış oldular.
WrestleMania 32'de 6 saniyede Erick Rowan'ı yenerek rekor kırdı ve ardından John Cena ile The Wyatt Family'e saldırırlar. 16 Aralık 2015 yılında "Jasmine" adında bir kızı dünyaya geldi. 17 Nisan 2018 yılında "Tiana Gia" adında bir kızı dünyaya geldi. 3 Ağustos 2019 yılında profesyonel güreşten emekli olduğunu açıkladı. 18 Ağustos 2019 yılında Hawaii'de Lauren Hashian ile evlendi. 15 Ocak 2020 yılında babasını kaybetti.
FİLMLERİ
1999 - Beyond the Mat
2001 - The Mummy Returns
2001 - Longshot
2002 - The Scorpion King
2003 - The Rundown
2004 - Walking Tall
2005 - Be Cool
2005 - Doom
2006 - Southland Tales
2006 - Gridiron Gang
2007- Reno 911!: Miami
200 7 - The Game Plan
2008 - Get Smart
2009 - Race to Witch Mountain
2009 - Planet 51
2010 - Tooth Fairy
2010 - Why Did I Get Married Too?
2010 - The Other Guys
2010 - You Again
2010 - Faster
2011 Fast Five
2012- Journey 2: The Mysterious Island
2013 - Snitch
2013 - G.I. Joe: Retaliation
2013 - Pain & Gain
2013 - Fast & Furious 6
2013 - Empire State
2014 - Hercules Hercules
2015 - Furious 7 Luke Hobbs
2015 - San Andreas
2016 - Central Intelligence
2016 - Moana
2017 - The Fate of the Furious
2017 - Baywatch
2017 - Jumanji: Welcome to the Jungle
2018 - Rampage
2018 - Skyscraper
2019 Fighting with My Family Kendisi Ayrıca yönetici yapımcı
2019 - Hobbs & Shaw
2019 - Jumanji: The Next Level
2021 - Jungle Cruise