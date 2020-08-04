Duygu Özaslan, yeni sevgilisinin fotoğraflarını paylaşmadan edemiyor

Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz kareleri geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın gündeminde yer almıştı.

Duygu Özaslan bu defa yeni sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Alaçatı'da tatil yapıyor.

Özaslan tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Bikinili haliyle dikkat çeken Özaslan'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.