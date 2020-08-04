Duygu Özaslan, yeni sevgilisinin fotoğraflarını paylaşmadan edemiyor

Geçtiğimiz haftalarda adından sıkça söz ettiren ünlü Youtuber Duygu Özaslan, basketbolcu yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmaya doyamıyor. Can Maxim Mutaf ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Özaslan'ın paylaşımı oldukça beğenildi.

04.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:05

Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz kareleri geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın gündeminde yer almıştı.

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Duygu Özaslan bu defa yeni sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Alaçatı'da tatil yapıyor.

Özaslan tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Bikinili haliyle dikkat çeken Özaslan'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.