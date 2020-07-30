Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı

Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pembe bikinili pozlarıyla adeta eleştirilere meydan okuyan Youtuber Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk fotoğrafını paylaştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarından ardından Duygu Özaslan ve Cam Maxim Mutaf çifti, İzmir'in Urla kentinde el ele görüntülenmişti. Belgelenen aşktan sonra da Özaslan, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.

SELÜLİTLİ FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın selülitli fotoğrafları geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada gündem olmuştu.

Son dönemde aldığı kiloları inkar etmeyen, hatta bununla övünen YouTuber'ın selülitli fotoğraflarını görenler sosyal medya kullanıcıları, "Yok artık, bu kadarı da olmaz" yorumunu yaptı. Genç fenomen, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada dalga konusu olunca ise "benim kilolu halim bile hepinizden güzel" yorumunda bulunmuştu.