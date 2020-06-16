Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRAN BESİNLER

MAYDANOZ: Maydanoz yaprakları maydanoz yağı içerir. Maydanoz yağı da apiol ve myristicin içerir. Bu maddeler uterus kasılmalarına yol arak prematüre doğuma neden olabilir.

KIZARTMALAR VE CİPSLER: Kızartma ve cipslerde bulunan akrilamid maddesi düşük riskine neden oluyor.

BİTKİ ÇAYLARI: Bitki çayları rahim kasılmalarını artırarak gebeliğin ilk 3 ayında düşüğe, son üç ayında ise erken doğuma neden oluyor.

KARACİĞER VE AZ PİŞMİŞ ET: Yüksek oranda A vitamini içeren karaciğeri, vitamin dengesinin sağlanması için tüketmemelisiniz. Az pişmiş ve pişmemiş etler de bebekte sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

YETERİNCE YIKANMAMIŞ SEBZE: Sebzeler bebeğiniz için çok sağlıklı olsa da yeterince yıkanmadığında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle dışarıda salata yememeye dikkat etmelisiniz. Çünkü yeterince temiz yıkanmamış olabilirler.

AZ PİŞMİŞ YUMURTA: Az pişmiş yumurta salmonella bakterisi nedeniyle ishale yol açabilir. İshalin şiddetli olması bebek kaybına yol açabilir.

KAHVE: Kahvede bulunan kafein düşük riski ne enden oluyor.Kahve bağımlısı bir anne adayıysanız 9 ay sabretmeniz gerekecek.

Not: Gebelik sürecinin her adımını doktor kontrolünde geçirmeli, beslenmenizi doktor tavsiyesi ile düzenlemelisiniz.