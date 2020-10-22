İstanbul Valiliğinden düşen uçağa ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu. Uçağın pilotaj lisans öğrencisinin ise yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

