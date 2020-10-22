Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düştü. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçağın bir kısmının toprak içerisinde kaldığı görüldü.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Ekipler ilk olarak uçak içerisinde sıkışan uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipleri çalışması ile pilotaj öğrencisi kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulans helikopter ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACİL İNİŞ İZNİ İSTEMİŞ

Diğer taraftan alınan bilgiye göre uçağın pilotu Beytullah Nart'ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart'ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.

"MANEVRA YAPMASAYDI, TEM'E DÜŞECEKTİ"

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Uçak manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi.

"MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DÜŞTÜ"

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada uçağın motor arızası yaşadığı ve bu nedenle düştüğü kaydedildi. Uçağın içinde bulunan pilotaj öğrencisinin ise ağır yaralı olduğu aktarıldı. Öğrenci, bölgeye gelen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.