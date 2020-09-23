Dursun Çiçek kimdir? Dursun Çiçek kaç yaşında, nereli? Dursun Çiçek hayatı ve biyografisi!

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26. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ DURSUN ÇİÇEK KİMDİR?

25 Ocak 1960'ta Tokat Reşadiye'de doğdu. Baba adı Bekir, anne adı Halime'dir.

Emekli Subay; Kara Harp Okulu İşletme Bölümünü ve Harp Akademilerini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Anabilim Dalında doktorasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir.

TSK'nın çeşitli komuta kademelerinde, Tiran-Arnavutluk'ta Çok Uluslu Kuvvet Karargâhında Plan ve Prensipler Şube Müdürü, Bilgi Destek Tim Komutanı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çiçek, evli ve 2 çocuk babasıdır.