Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi konusu nedir? Dünyanın En Güzel Kokusu 2 oyuncuları ve Dünyanın En Güzel Kokusu 2 özeti!

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DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay

Tür: Drama, Romantik

Yapım Yılı: 2017 (94 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017 Cuma

Senaryo: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi bir de bebekleri olmuştur. Ancak hayat Derya'yı zamansızca Hakan'ın ve bebek Elif Zeyno'nun yanından almıştır. Derya'nın ölümünün ardından yıkılan Hakan bir türlü toparlayamaz. Arkadaşlarının da yardımıyla kızı Elif Zeyno için hayata tutunmaya çalışır. Bir gün tesadüf eseri sıradışı ve kendi acılarıyla boğuşan bir kadın olan Candan ile tanışır. Yavaş yavaş Hakan'ın hayatına giren Candan, Hakan'la ilginç bir arkadaşlık kurar. İkili birbirlerinin yaralarına iyi gelebilecek midir?

'Dünyanın En Güzel Kokusu filminin devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal'ın başrolünde oynadığı filmde ayrıca Bertemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay, Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor.