Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor

Koronavirüs salgınının medya sektöründe yol açtığı daralma İngiliz müzik dergisi Q'nun 34 yıllık yayın hayatına son vermesine yol açtı. Q dergisinin son sayısı 28 Temmuz'da yayınlanacak.

SON SAYI 28 TEMMUZ'DA YAYINLANACAK

Q dergisinin editörü Ted Kessler, derginin kapanacağını Twitter üzerinden duyurdu. Kapanma nedeni olarak koronavirüsü gösteren Kessler, "Bundan daha fazlası olamazdı" dedi.

TRAJI 200 BİNLERDEN 28 BİNLERE DÜŞTÜ

2001 yılında 200 binin üzerinde satışı olan derginin tirajı 28 bin 359'a düşmüştü. Dergi 1986 yılında Mark Ellen ve David Hepworth öncülüğünde kurulmuştu. Özellikle 90'larda Britanya popunun çizgisini belirlemekte öncü bir dergi olmuştu.