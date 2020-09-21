Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi
Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla havuz başında üstsüz güneşlendi. Heidi Klum'un mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
21.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:36
Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, hafta sonunu eşi Tom Kaulitz ve bir erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta geçirdi. Heidi Klum'un havuz başında üstsüz güneşlenmesi dikkat çekti
47 yaşındaki Heidi Klum'un mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Heidi Klum, havuz keyfinden sonra eşi Tom Kaulitz ile mangal yaptı.
SOSYAL MEDYADA SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR
Yılların eskitemediği model Heidi Klum, sosyal medyadan sık sık pozlarını paylaşıyor. Eşiyle mutlu bir evliliği olan güzel model, özel hayatından kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.