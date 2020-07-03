Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren dünyaca ünlü model Claudia Romani, son pozlarıyla yine çok konuşulacak gibi gözüküyor.

ABD'NİN KURTULUŞUNU DESENLİ BİKİNİSİYLE KUTLADI

İtalyan model Claudia Romani, 4 Temmuz ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü Miami Sahili'nde verdiği cüretkar pozlarla kutladı. Amerikan bayrağı üzerinde yine Amerikan bayrağı bikinisiyle objektiflere poz veren ünlü model, dikkatleri üzerine çekti.

"ABD'NİN KURTULUŞUNU KULLANIYOR"

Ünlü modelin bu davranışı bazı kesimler tarafından, "Haber olmak için Amerika'nın kurtuluşunu kullanıyor" şeklinde yorumlandı.