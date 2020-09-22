Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinden David Beckham ve Victoria Beckham, bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. David Beckham, uzun yıllardır birlikte olduğu Victoria'nın merdivenden çıkarken kalçalarını paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

David Beckham, merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham'ın kalçasını çekerek "iyi görünüyor" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Çiftin bu videosu kısa sürede gündem olurken sevenleri de ikiye bölündü. Bir kısım videoyu eğlenceli bulurken bir kısım da eşinin bu tarz bir videosunu paylaştığı için David'e tepki gösterdi.