Dünya Sağlık Örgütü: Dünyanın yüzde 10'u koronavirüse yakalanmış olabilir

Dünya çapında tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 milyonu geçerken, semptom göstermediği için kayıtlara dahil edilmeyen kişilerden dolayı gerçek vaka sayısıyla ilgili tartışmalar tüm dünyada devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 34 üyeli yönetim kurulu toplantısında konuşan Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, 'en iyi tahminle' her 10 kişiden yalnızca 1'inin, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun virüse yakalanmış olabileceği konusunda uyardı.

AÇIKLANANIN 20 KATI

Bu sayının açıklananın 20 katı olduğunu da ekleyen Ryan, 'zor bir döneme girdiklerinin' altını çizdi.

Rakamların şehir ile kırsal bölgeler ve farklı gruplar arasında farklılık gösterdiğini belirten Ryan, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun hala risk altında olduğun vurguladı.

Ryan, salgının yayılmaya devam edeceğini, ancak bulaştırmayı kontrol altına alma ve hayat kurtarma araçlarının olduğunu ekledi.

DOĞU AKDENİZ'DE ÖLÜM SAYISI ARTTI

"Birçok ölüm önlendi ve daha birçok hayat korunabilir" diyen Ryan, Güneydoğu Asya'da vaka sayısında, Avrupa ile Doğu Akdeniz'de ise ölüm sayısında artış yaşandığını, ancak Afrika ile Batı Pasifik'te 'durumun çok daha olumlu' olduğunu anlattı.

Ryan'ın bu açıklamalarında göre 7.6 milyarlık dünyada sadece 760 milyon insanın koronavirüse yakalanmış olabileceği anlamına geliyor. Ancak bu sayı bile DSÖ ve Johns Hopkins Üniversitesi tarafından kayıt altına alınan doğrulanmış vaka sayısının çok üzerinde.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, 4 Ekim'de açıkladığı tabloda koronavirüsten 57 kişinin hayatını kaybettiğini, yeni hasta sayısının ise 1429 olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, ağır hasta sayısının 1.475 olduğunu duyurdu