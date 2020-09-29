Dünya Kalp Günü ne zaman? Dünya Kalp Günü önemi nedir?

Kalp hastalıklarına bağlı ölümleri düşürebilmek ve kalp sağlığına dikkat çekmek için her yıl 29 Eylül'de çeşitli etkinliklerle kutlanan sağlık temasının işlendiği gündür. 29 Eylül Dünya Kalp Günü önemi nedir? Dünya Kalp Günü kalp ve damar hastalıklarına yönelik düzenlenen özel gündür. İşte, ayrıntılar...

DÜNYA KALP GÜNÜ NE ZAMAN?

Kalp rahatsızlıklarına dikkat çekmek adına Dünya Kalp Günü, Dünya Kalp Federasyonu ve üye kuruluşlar tarafından 2000 yılında kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl 29 Eylül'de etkinliklerle kutlanır.

DÜNYA KALP GÜNÜ ÖNEMİ

Kalp ve damar hastalıkları bir numaralı ölüm sebeplerindendir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilirken, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyadaölümlerin yüzde 46,2'si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleşmiştir.

40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir. Her bir bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi için teşvik edilmesi için tütün ve alkol kullanımı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması da önemlidir.

Bugünün temel amacı, tüm dünyada en çok ölüm nedeni olan kalp damar hastalıkları ve inmenin önlenebilmesi için yaşam tarzı düzenlemeleri konusunda toplumu bilinçlendirmektir.