Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı

Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir'de büyük sevinç yaşanırken, kutlamalarda sürpriz bir isim dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olan Bilal Erdoğan, mücadeleyi Fatih Terim Stadı'nda takip etti. Medipol Başakşehir'in attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Erdoğan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte kutlamalara katıldı.

Medipol Başakşehir'in yaşadığı coşkuya eşlik etmek için saha içine inen Bilal Erdoğan, tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutlayarak şampiyonun sevincine ortak oldu.

KASAYA 420 MİLYON TL GİRECEK

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira "ayak bastı" parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.

Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.