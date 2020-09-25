Dünya Eczacılık Günü nedir? Eczacılık Günü ne zaman? Eczacılığın kökeni nedir? En güzel Eczacılar Günü mesajları

Sağlık sisteminin önemli bir kolu olan eczacılık sektörü insan yaşamı için önemli yere sahip. Dünya Eczacılar Günü nedir? Eczacılık Günü ne zaman? Eczacılığın kökeni nedir? En güzel Eczacılar Günü mesajları!

DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Eczacılık günü normalde her yıl 14 Mayıs itibari ile kutlanırdI. Fakat, 2009 yılında kongre esnasında 25 Eylül olarak kabul edilmiştir. 25 Eylül 2020 Cuma günü eczacılık günü olarak kutlanır.

DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bin yıllık geçmişinden güç alan, sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük olan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde özveri ve fedakarlıkla çalışan, tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılık gününü kutlarız.

Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların "eczacılık günü" nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 25 Eylül Eczacılık Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

ECZACILIĞIN KÖKENİ NEDİR?

Tıp ve eczacılığın kökenleri hakkında elde hiç bir kesin bilgi bulunmamaktadır. Tarihten önceki dönemlerde yaşamış olan topluluklardan kalan bazı kalıntılar ve bilhassa zamanımızda yaşayan bazı ilkel toplulukların yaşayış ve davranışlarından yararlanarak bazı sonuçlara varmakta isek de, bunların ne ölçüde doğru olduğunu saptamak olanağına sahip değiliz.. Belkide ilk insanlar bizim tahminlerimizden çok başka bir yaşayış şekline sahiptiler. Bununla beraber hastalığın en az insanlık kadar eski olduğunu kabul etmekte hiç bir sakınca bulunmamaktadır. Bazı hayvan kemik fosillerinden görülen belirtilere göre, hastalıklar ve hastalık amilleri insandan önce dünyada bulunuyordu. Bu nedenle çok eski çağlarda da, insanların hastalıklar ile savaşta bazı yöntemlerinin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Bu dönemlerde de bazı şahısların diğerlerini iyi etmek için gayret sarfettikleri düşünülebilir. Bu ilk iyileştiricilerin "Büyücü" (Afsuncu) ler olduğu sanılmaktadır.Bunlar, hasta kişiyi iyileştirmek için yanlız "Büyü" (sihir) den yararlanıyorlardı, ve hiç bir maddi (İlaç) kullanmıyorlardı. Bu nedenle bu ilkel dönemlerde, eczacı veya ezcacılıktan söz edilemez.

İlaçlar ile ilgili en eski bilgiler milattan 3000 yıl kadar önce yazıldığı saptanmış olan Sümer tabletlerinde bulunur. Daha sonraları, Mısır Papirüslerinde, Çin, Hint, Arap ve Acem yazmalarında bu konuda geniş bilgi vardır.