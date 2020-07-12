Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti

Antalya'da gittiği düğünde ayağından sokulan Hamza Sertel (11), 1 saatte yaşamını yitirdi. Sertel'in ölümüne neyin sebep olduğu ise otopside belirlenecek.

1 SAAT İÇİNDE CİĞERLERİ TÜM İŞLEVİNİ YİTİRDİ

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi. Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen Hamza Sertel'in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopside belirlenecek.