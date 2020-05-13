Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Takvim planında, düğün salonları ilgili detaylara da yer verilirken düğün salonları ne zaman açılacak ve düğünler ne zaman başlayacak gibi önemli haberler de yer aldı.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı'nında düğün salonlarının azami %25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması (1 Haziran 2020) kararı yer aldı.

KORONAVİRÜS NORMALLEŞME PLANINDA BAŞKA NELER VAR?

GENEL KISITLAMALARIN KALDIRILMASI

'Genel kısıtlamaların kaldırılması' başlıklı bölümde, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için şu ifadeler yer aldı:

MAYIS AYI PLANI

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ VE ALTI VATANDAŞLAR

• Diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı konulan dönemler içerisinde haftada 1 gün en fazla 4 saat süre ile dışarıya çıkabilmeleri (10 Mayıs 2020)

• Yaş kısıtlamasının tamamen kaldırılması (27 Mayıs 2020)

ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA SINIRLAMALARI

• İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler için tek, çift sınırlamasının kaldırılması (5 Mayıs 2020)

ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLAMALARI (13 İL İÇİN)

• Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması. (27 Mayıs 2020)

BERBER, GÜZELLİK SALONU/MERKEZİ, KUAFÖR VB.

• Gerekli hijyen şartlarına uyularak randevu sistemiyle ve aynı anda koltuk sayısının yarısı kadar müşteri olacak şekilde açılması (maske, tulum, eldiven) (11 Mayıs 2020)

AVM'LER

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

GİYİM, ÇANTA, SÜS EŞYASI VE ZÜCACİYE VB. ÜRÜNLER SATILAN PAZAR VE SATIŞ YERLERİ

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

RESTORANLAR, KAFE, PASTANE VE BENZERİ İŞ YERLERİ

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ve BAŞVURU RANDEVULARI

• Şehirler arası adres değişikliği bildirimlerinin açılması (11 Mayıs 2020)

• T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevularının kademeli olarak arttırılması (5 Mayıs 2020)