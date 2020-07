Dubai tasarımcıları, moda maskelerini olmazsa olmaz aksesuar haline getiriyor

Öyle görünüyor ki yüz maskeleri, geleceğimizin büyük bir parçası olacak. COVID-19 nedeniyle insanlar maske takmak zorunda oldukları ilk zamanlarda, insanlar takılması rahatsız edici, nefes almada zorlukluk yaşama gibi şikayetler öne sürerek maske takmaktan hoşnut olmadıklarını ifade ettiler. Hallowen ve maskeli balo kutlamalarına kadar bu durum böyle devam etti. O zamana kadar hiç bir şekilde olumlu yanı gözükmeyen maskeler, üç ay sonra hayatımızın büyük bir parçası ve alışkanlığımız oldu.

DUBAİ MODA TASARIMCILARI HAREKETE GEÇTİ

İnsanların maskeleri benimsemesinin bir sonucu olarak Dubai moda tasarımcıları yüz maskelerini mümkün olduğunca en güzel hale getirmek için harekete geçti. Maskeler artık bir kişisel kimlik olarak görülebiliyor. İnsanların Maskeleri sadece virüse karşı bir önlem olarak değil ayrıca özel organizasyonlar için de giydiğini görüyoruz.

YENİ MODA YÜZ MASKESİ TASARIMLARINA BAŞLADILAR

Körfez bölgesinin en çok tanınan tasarımcılarından biri olan, Lady Gaga ve Sonam Kapoor gibi ünlüleri giydiren Hindistan doğumlu moda tasarımcısı Essa Walla, yeni moda yüz maskesi tasarımlarına başladı. Gulf News'e konuşan Essa, şayet yeni moda maske tasarlamaya başlamamış olsaydı iş hayatında büyük bir çalkantı yaşayacağını söyledi ve şuan maske tasarımının kendisi için en büyük ekmek teknesi olduğunu ifade etti. Essa, normalde moda tasarımcılarının koleksiyonlarını aylar hatta yıllar öncesinden planladıklarını ama pandemi sürecinin kendisine büyük sürprizler getirdiğini belirtti.

"UMARIM SONSUZA KADAR İHTİYACIMIZ OLMAZ"

Essa şöyle devam etti: "İnsanların ilk başlarda maske kullanmanın çok rahatsız edici ve bunaltıcı olduğunu söylediklerini duydum. Elimde olan kumaşlardan bir kaç tane renkli maske ürettim. Bir kaç gün sonra bir arkadaşım beni ziyarete geldi ve renkli maskeleri gördü. Maskeleri beğendiğini söyleyen arkadaşım bir kaç tanesi benden almak istediğini söyleyince arkadaşıma verdim. sonra ürettiğim renkli maskelerden bir kaç tanesinin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaştıktan bir kısa bir süre sonra insanlar bana maske hakkında yüzlerce soru sordular. Bu, bir talepti ve durum normalde moda tasarımında yaptığımız gibi daha önce planlanmış bir durum değildi. Her şey tesadüfen gelişti. İnsanların renkli maskelere büyük ilgisini görünce maske parçalarını yeniden tasarlamaya başladım. Essa'nın koleksiyonu parlak neon tasarımlarını, Rönesana boyamaları özgün kumaşlar içeriyor. Eğer yeni tasarımcı maskleri size tuhaf geliyorsa o zaman dubainin moda kitlesini tam olarak anlamıyor olabilirsiniz. Dubai'de gerçek durum şudur: moda ve güzelliğe her zaman ulaşılabilir. Dubai'de moda markaları 20 dirhemden başlayıp 2000 dirheme kadar çıkıyor. Bu nedenle her kesimden insanlar için güzel görünmek maksadıyla gerekli bakımı yapmak çok ucuz ve kolaydır. Dubai'de yaşıyoruz. Dubai, dünyanın en önemli moda şehirlerinden bir tanesidir ve dünyanın en önemli markalarına bu şehirde rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şehir estetiğe büyük bir önem veriliyor. İnsaların evlerinden çıktıktan sonra estetik çin nasıl bir uğraş verdiklerini görebiliyorsunuz. İnsanlar modaya çok önem veriyor. Yeni moda maskeler, sadece bir kaç doğal adımdır. Umarım sonsuza kadar maske giymeye ihtiyacımız olmayacak. En azından şuan için ben ve ekibim yeni moda yüz maskeleri için elimizden geleni yapıyoruz."

BÜYÜK MARKALAR İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Essa Walla, yeni moda maskelerinde çok önmli bir başarı yakaladıklarını ve bu maskeleri satmak için büyük markalar ile görüşmelerinin devam ettiğini ve markaları Ağustos ayında açıklayacağını belirtti.

COVID-19 nedeniyle Dubai'de başka markalar da kuruldu. Dubai'de yaşayan Vikyath Poojary ve Kevin Alexander isimli iki iş adamı özellikle gençlere hitap eden maskelerin üretim ve satışı için ortaklık kurdular. Bu markaların ürettiği maskelere Thug Bandana, Dream the Catch ve Doodle-licious gibi ilginç isimler verdiklerini ve gençlere hitap edecek bir şekilde ürettiklerini ifade etti. Vikyath Poojary ile pandemiye karşı iş ortaklığı kurduğunu söyleyen Kevin Alexander, Gulf News'e yaptığı açıklamada pandeminn plastik kullanımında artışa sebep olduğunu ve bu durumun çevreye ciddi zarar verebileceğini vurguladı.

PLASTİK YERİNE EL YAPIMI PAMUK

Ayrıca tek kulanımlık maskelerde kullanılan maskelerin ve sağlık çalışanlarının kullandığı eldiven diğer koruyucu ekipmanlarında üretiminde kullanılan plastik maddelerin çevre için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Kevin, "Maskelerde kullanılan plastiğin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak ve kendimizi korumak amacı ile gerekli adımları atmak istedik. İnsanların tek kullanımlık, plastikten üretilen maskeler yerine el yapımı pamuk kullandıklarını görünce bu markamızı kurduk. Ürettiğimiz maskeler de FDA onaylı" dedi.

DAHA SAĞLIKLI BİR SEÇENEK SUNULUYOR

Markanın diğer ortağı Vikyath ise Gulf News'e yaptığı açıklamada, insanların en az kendi sağlıkları kadar çevreye duyarlı oldukları için tekrar kullanılabilen maske kullandıklarını gördüğünü ve bu nedenler kendilerine maske kullanımı açısından daha sağlıklı bir seçenek sunulduğunda insanların bu seçeneği kabul etmemesi için bir neden olmadığını belirtti. Maskeleri tasarlama sürecinde çok sıkı bir şekilde ve tüm detayları göz önüne alarak çalıştıklarını belirten Vikyath, satışlara bir hafta önce başlamış olmalarına rağmen insanların maske taleplerinin beklediklerinden çok daha fazla olduğunu söyledi.

COVID -19 ÜRÜN ALIM SATIM ŞEKLİ ÜZERİNE ETKİLİ OLUYOR

Normal kişiler olarak COVID-19'un insanların alışveriş şekillerini nasıl değiştirdiklerini görmüyor olabilirsiniz ama moda tasarımcıları bunu çok iyi görüyorlar. Dubai'de yaşayan Mısır asıllı moda tasarımcısı MarMar Halim, bu gerçeği doğruluyor. MarMar Halim , modanın geleceğinde kesinlikle bir değişimin olacağını, çevreyi ve insan sağlığını korumak için karbon ve atık madde miktarını en aza indirmek için en iyi materyallari kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi. Günümüz tüketicilerinin geçmişe oranla çok daha zeki olduklarını, bir ürün satın aldıklarında marka ve fiyatı göz önünde bulundurduklarını ve çok dikkatli davrandıklarını belirtti. Pandemiye kadar genel olarak renkli elbise tasarlayıp satan bir markanın sahib olan MarMar Halim, pandemnde sonra tüm üretim kapasitesini tamamen kişisel koruma gereçleri ve maske üretimine çevirdi. Pandemiden sonra eşsiz koruyucu ekipman ve maske üretmeye başlayan MarMar Halim'in maskeleri gerektiğinde filtre yerleştirmek için fermuarlı bir şekilde üretildi.

Marmar, öncelikle kendisi için maske üretmeye başladı. Daha sonra bir üzerinde '' Kibar ol'' ve '' Evrensel mutluluğun işareti'' gibi yazılar yazılan maske üretimi yapıp piyasaya sürdüğünü kısa bir süre içinde maskelerin Dubai'de yaşayan insanların beğenisini kazandığını, Dubai'de kısıtlamaların kalkmasına rağmen insanların alışveriş merkezi ve caddelerde kendi markasına ait maskeleri giymeye devam ettiklerini görünce büyük bir şaşkınlığın yanı sıra büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Ürettiği tüm maskeleri beğendiğini söyleyen Marmar, üzerinde Arapça ' Yaşam '' yazan maskenin en sevdiği maske olduğunu söyledi. Marmar, yaşamın, zor zamanlarda bize çıkış yolu gösterdiğini ve yaşamaya devam etmemizi sağladığını söyledi. Dubai'deki modacılar, insanların virüsten korunmak için kullandıkları cerrahi maskelerin şık durmadıklarını bu nedenle maskeleri modaya uygun bir şekilde ürettiklerini söylediler.