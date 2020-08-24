Doya Doya Moda sunucusu kimdir? Doya Doya Moda sunucusu Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraçoğlu hayatı ve biyografisi!

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DOYA DOYA MODA SUNUCUSU GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da doğmuş liseyi bitirdikten sonra okumayıp iş hayatına atılmış bir kadındır. Gülşah Saraçoğlu bir süre sonra moda sektörüne adım atarak birçok ünlüye hazırladığı tasarımlarla moda da adı anılır bir duayen olmaya başlamıştır. Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki gibi ünlüleri giydiren Gülşah Saraçoğlu adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Gülşah Saraçoğlu Söylemezsem Olmaz programında da bir süre sunuculuk yaptı. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Doya Doya Moda programında jüri üyesi olan Gülşah Saraçoğlu bakalım izleyicilerden beğeni alacak mı?