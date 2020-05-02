Dövülerek öldürülen Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA'da, kızları H.E.'yi (14) taciz ettiğini iddia eden baba ve oğlu tarafından dövüldükten sonra yaşamını kaybeden 'Ares' isimli sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Ares, kafeteryada baba ve oğlu ile oturuyor. Bir süre sonra da ikiliyle birlikte kafeteryadan çıkıyor. Dayak olayının, bu görüntülerden bir saat sonra yaşandığı tahmin ediliyor.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafeteryada, reklam anlaşması bahanesiyle randevu veren V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise kaçtı. Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, Özdemir'i, kızları H.E.'yi mesajla taciz ettiği ve uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığı için dövdüklerini söyledi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, 19 Şubat günü, sabaha karşı yaşamını yitirdi.Şehmuz Özdemir'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Baba ve oğlunun yargılaması sürerken, Ares ile olay gecesi buluştukları kafeteryadaki görüntüler ortaya çıktı. Darp olayından bir saat öncesine ait olduğu değerlendirilen görüntülerde, Ares, baba ve oğlu ile oturuyor. K.E. bir ara Ares'e bardak uzatıyor. Ardından da birlikte kafeteryadan çıkıyorlar.