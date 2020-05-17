Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Schalke 04'ü Ruhr derbisinde 4-0 mağlup eden Borussia Dortmund'da 20 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Dan-Axel Zagadou'nun dizindeki iç bağlarında kopma olduğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

17.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:51

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilmişti. Avrupa'da futbola ilk dönen ülke Almanya oldu. Borussia Dortmund Ruhr derbisinde Schalke 04'ü 4-0 mağlup ederek salgın nedeniyle verilen ara sonrası iyi bir başlangıca imzasını attı.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre, taraftarlarına kötü haberi verdi. Bir süre önce sakatlandığı açıklanan 20 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Dan-Axel Zagadou'nun dizindeki iç bağlarında kopma olduğu ve sezonu kapattığı bildirildi.

TOPLAM 18 MAÇTA GÖREV ALDI

Bundesliga'da bu sezon 13 maça çıkan Zagadou, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev aldı.