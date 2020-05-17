Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Schalke 04'ü Ruhr derbisinde 4-0 mağlup eden Borussia Dortmund'da 20 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Dan-Axel Zagadou'nun dizindeki iç bağlarında kopma olduğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilmişti. Avrupa'da futbola ilk dönen ülke Almanya oldu. Borussia Dortmund Ruhr derbisinde Schalke 04'ü 4-0 mağlup ederek salgın nedeniyle verilen ara sonrası iyi bir başlangıca imzasını attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre, taraftarlarına kötü haberi verdi. Bir süre önce sakatlandığı açıklanan 20 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Dan-Axel Zagadou'nun dizindeki iç bağlarında kopma olduğu ve sezonu kapattığı bildirildi.

TOPLAM 18 MAÇTA GÖREV ALDI

Bundesliga'da bu sezon 13 maça çıkan Zagadou, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev aldı.