Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, ülkesi Norveç'te gece kulübünden atıldı

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu kez golleriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.

Sarı-siyahlı ekipte sezonu tamamlayıp tatil için ülkesi Norveç'e geri dönen 19 yaşındaki futbolcu, eğlenmek için bir gece kulübüne gitti. Gece kulübünde güvenlik görevlileriyle tartışmaya girdiği görülen Haaland, yaşananların ardından dışarı atıldı. O anlar Skaaren adlı Snapchat hesabından paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Bu sezon gösterdiği performansıyla Avrupa futboluna damga vuran Haaland, Ocak ayında Red Bull Salzburg'tan ayrılıp Dortmund'a transfer oldu. 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu, Almanya Bundesliga'da 15 maçta 13 gol ve 3 asist kaydetti.