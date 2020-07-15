Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Alman futbolcu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunuyordu.

15.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:37

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alman futbolcu Andre Schürrle ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Bu gelişme sonrası sarı lacivertliler'de sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Alman futbolcu kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formaları giydi.

13 MAÇTA 1 GOL ATTI

Borussia Dortmund'da şans bulamayan ve bu sezon Rus ekibi Spartak Moskova'ya kiralanan Schürrle, 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.