Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Jixi kentinde yerel bir erişte yemeği olan Suantangzi yiyen aynı aileden 9 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Aile üyeleri arasında en fazla yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki gençten 9 gün sonra acı haber geldi.

DOLAPTA BİR YIL BEKLETİLDİ

Kurbanların dolapta 1 yıldır bekletilen Çin eriştesinin içinde oluşan Bongkrek asidi nedeniyle öldüğü tespit edildi. Çin'de daha önce de bu yemek yüzünden hayatını kaybedenler olmuştu.

Popüler bir Çin yemeği olan ev yapımı erişte Suantangzi'yi yiyen 12 kişiden 9'u saatler sonra hayatını kaybetti. Ülkede, daha önce 5 Ekim tarihinde bu yemeği yiyen bir kişi hayatını kaybetmişti. Aile yemeği için toplanan aile üyeleri fermente mısır unundan yapılan kalın bir erişte türü olan "Suantangzi" yedi. Ailenin 3 genci tuhaf tadı yüzünden yemeği yemedi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 40 İLE YÜZDE 100 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Heilongjiang Hastalık Önleme Merkezi'nde Gıda Güvenliği uzmanı olan Gao Fei, Bongkrek asidi zehirlenmelerinin bir panzehiri bulunmadığını ve ölüm oranının yüzde 40 ile yüzde 100 arasında değiştiğini söyledi.

PANZEHİRİ YOK, 24 SAAT İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Yemeği yedikten sonra oluşan belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, terleme ve halsizlik olduğunu belirten Fei, "En nihayetinde durum komaya kadar ilerliyor. Karaciğer, böbrek, kalp ve beyin gibi pek çok organı etkiliyor. 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor" dedi.

NİŞASTA ÜRÜNLERİNDEN KAYNAKLI ZEHİRLENMELERİN ANA NEDENİ

Bongkrek asit, fermente un ürünleri ve bozulmuş taze beyaz mantarın yanı sıra diğer bozulmuş nişasta ürünlerinden kaynaklanan zehirlenmenin ana nedenidir.