Donald Trump'ın resmen başkan adayı olarak gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın aile şirketinin mali işleri konusunda yürütülen soruşturmanın ardından şirkete ve oğlu Eric Trump'a dava açtı. Davanın gerekçesi olarak Trump'ın şirketinin ''kredi güvencesi, ekonomik ve vergi avantajları'' için "mal varlığını şişirmesi" olarak gösterildi.

Davanın Cumhuriyetçi Partinin Trump'ı yeniden başkan adayı gösterdiği gün açılması ise dikkati çekti. Trump'ın şirketinin "kredi güvencesi, ekonomik ve vergi avantajları" için mal varlığını "şişirdiği" iddiası üzerine açılan davada, New York Başsavcısı James, mahkemeden Eric Trump'ı ifade vermeye çağırmasını istedi.

TRUMP'IN ESKİ AVUKATININ VERDİĞİ İFADE ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

New York Başsavcısı James, soruşturmanın Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de verdiği ifade üzerine başlatıldığını söyledi.

Cohen, Kongre'de, Trump'ın mali dökümlerinde, kreşi ve sigortalardan tasarruf edebilmek için bazı malvarlıklarının değerini şişirdiğini ve emlak vergisini düşürebilmek için de bazı malvarlıklarının değerini düşük gösterdiğini belirtti.

Eric Trump ve eşi Lara Trump

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 GAYRİMENKUL İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında dört gayrimenkul inceleniyor. Bunların arasında New York City'nin kuzeyindeki Westchester County'de bulunan 85.5 hektarlık Seven Springs Estate de var. Bu gayrimenkulün, 2015 yılında 21.1 milyon dolarlık vergi kesintisi için kullanıldığı belirtiliyor.

Diğer gayrimenkuller arasında, Manhattan, 40 Wall Street adresindeki Trump International Hotel ve Chicago'daki Trump Tower ile Los Angeles'taki Trump National Golf Club da bulunuyor.

New York Başsavcısı James, Trump şirketinin başkan yardımcısı olan Eric Trump'ın incelenen bir veya birden fazla para transferinde "doğrudan bağlantılı" olduğunu söyledi.

James yazılı açıklamasında "Trump'ın şirketi aylardır, mali anlaşmalarıyla ilgili yürütülen yasal soruşturmadan kanıtları kaçırma çabasıyla temeli olmayan çok sayıda iddia ortaya attı. Belgeleri durdurdular, sakladılar ve görgü tanıklarına, Eric Trump dahil, yeminli ifade vermeyi reddetmelerini söylediler" dedi.

SORUŞTURMA TRUMP'IN ADAY GÖSTERİLDİĞİ GÜN AÇILDI

Soruşturma, Cumhuriyetçi Parti'nin Donald Trump'ı yeniden başkan adayı gösterdiği gün açıldı. Pazartesi günü başlayan kurultayda Cumhuriyetçi Parti oylamayla Trump'ı ikinci dönem başkanlık için resmen aday gösterdi. Trump kurultaydaki konuşmasında sıklıkla Demokratları eleştirdi.