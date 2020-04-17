Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı

Trump salı günü spor temsilcileriyle bir video konferans toplantısı düzenledi. Spor müsabakalarının oynanmamasının ekonomik ve halka psikolojik olarak etkilerini tartışan Trump, çözüm istedi. Aralarında NBA temsilcisi Adam Silver'ın, NFL, NHL, UFC, PGA liglerinden temsilcilerini bulunduğu toplantıda çözümler konuşuldu.

"SPORU GERİ GETİRMEMİZ GEREK"

Trump katılımcılara; "Sporu geri getirmemiz gerek. 14 yıllık beyzbol maçlarını izlemekten yoruldum. İzlemeye de çok vaktim yok. Belki bir vuruş izleyip işe geri dönüyorum." dedi.Trump ayrıca dünkü koronavirüs bildirisinde şu sözleri sarfetti:

"VİRÜS GİTTİĞİNDE SALONLARI DOLDURMAK İSTİYORUZ"

"Birçok spor branşı taraftar olmadan başlayacak ve televizyon için yapılacak. Eskiden sadece televizyon için yapılırdı, güzel günlerdi. Bu böyle başlayacak belki taraftarlar sonradan dahil olur. Belki iki koltuk boşluk bırakarak otururlar. En sonunda virüs gittiğinde de salonları doldurmak istiyoruz. O zaman herkes sporla eğlenip, istedikleri gibi destekleyebilecekler"

YAKLAŞIK 700 BİN VAKA VAR

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 690 bine ulaşırken koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 36 bini geçti.

(Skorer)