Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı

Berlin'de, çıplaklar kampında meydana gelen olay, çevredekilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Yaşlı bir adam, içinde bilgisayarının ve iç çamaşırının olduğu çantayı bölgede yaşayan domuzlara kaptırdı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, çıplak bir adamın ağzında çantayla kaçan dişi domuzla iki yavrusu ardından koşuşturduğu görülüyor.

YAŞLI ADAM, SON HIZLA DOMUZLARIN PEŞİNDEN KOŞTU

İsmi açıklanmayan yaşlı adam, çantasını yaban domuzundan kurtarmayı başardı. Çevredeki insanların kahkahalarla izlediği olay, ilginç anlara sahne oldu.

FOTOĞRAFLARIN PAYLAŞILMASINA İZİN VERDİ

Fotoğrafları çeken kişi, yaşlı adamdan görselleri yayınlamak için izin aldığını belirterek, "Doğa'nın misillemesi, Teufelssee'de yaban domuzu avı. Sarı çantada adamın dizüstü bilgisayarı var, Adem kostümünde (çıplak) her şeyini (hayvana) kaptırdı. Fotoğraflarını gösterdiğimde sesli güldü ve paylaşmama izin verdi" diye yazdı.