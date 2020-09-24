Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

24 Eylül döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 24 Eylül 2020 Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,6850 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,6850 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

24 Eylül Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,6860 TL

Dolar alış fiyatı : 7,6840 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,9975 lira seviyesinde kapattı.

24 Eylül Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,0000 TL

Euro alış fiyatı : 8,9950 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,8779 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,8286 şeklinde belirlendi.

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