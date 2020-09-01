Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

01 Eylül döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 01Eylül 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,3620 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3620 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

01 Eylül Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,3630 TL

Dolar alış fiyatı : 7,3610 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,7475 lira seviyesinde kapattı.

01 Eylül Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7500 TL

Euro alış fiyatı : 8,7450 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7600 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7824 şeklinde belirlendi.

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