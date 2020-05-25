Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,81'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,42'den, sterlin ise 8,29'dan alıcı buluyor.
25.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:16
Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı. Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8158'den işlem görüyor.
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EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 7,4215'den, sterlin/TL ise 8,2975'ten satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,9, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 7,0874 seviyesinde dengelendi.
'DOLARDA 6,83 DİRENÇ KONUMUNDA'
Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.