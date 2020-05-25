Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı. Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8158'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4215'den, sterlin/TL ise 8,2975'ten satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,9, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 7,0874 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,83 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.